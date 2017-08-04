Deniz Seki konsere böyle hazırlanıyor!

Müzik - 04 Ağustos 2017 15:14

20 gündür repertuvar ve orkestra provası yapan Deniz Seki en son provasını bugün yapıyor.Yarın akşam dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıları seslendirecek olan Deniz Seki özel tasarlanmış sahnesiyle müzikseverlere unutulmaz bir gecce yaşatacağının mesajını prova esnasında çekilen görüntülerle verdi...