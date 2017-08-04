Deniz Seki konsere böyle hazırlanıyor!

Deniz Seki 'ye 3 yıl aradan sonra yarın akşam (5 Ağustos Cumartesi) vereceği konserinde 30 kişilik dev bir orkestra eşlik edecek.

Müzik - 04 Ağustos 2017 15:14
20 gündür repertuvar ve orkestra provası yapan Deniz Seki en son provasını bugün yapıyor.

Yarın akşam dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıları seslendirecek olan Deniz Seki özel tasarlanmış sahnesiyle müzikseverlere unutulmaz bir gecce yaşatacağının mesajını prova esnasında çekilen görüntülerle verdi...

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Bağlantılar: Deniz Seki

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