Deniz Seki: "Dünyanın en güzel kadını benim"

Deniz Seki, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'la röportaj yaptı. Güzel şarkıcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.Alıyorum tabii, almaz mıyım! Antidepresan kullanıyorum. Bir psikiyatrim var. Zaten bence herkesin olmalı. Herkesin buna ihtiyacı var. Hayat çok zor. E biz de hayatı çok ciddiye alıyoruz. Öyle olunca psikolojik destek kaçınılmaz oluyor. Hayatı da bu kadar ciddiye almamak gerekiyor.Asla korkmazdım. Dünyanın en güzel kadını Deniz. Ona aşık olurdum ben yaaa! Çok ciddiyim, ben olsam kendime aşık olurdum. Kimse kusura bakmasın, hiç egom yoktur ama bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Bunu söylemek zorundayım. Ben bir erkek olsam Deniz Seki’ye aşık olurdum.Ben yaşsız bir kadınım, asla yaşlanmayacağım. Yine çok güzel bir kadın olacağım. Nebahat Çehre ne ise Ajda Pekkan ne ise işte ben de öyle olacağım. Bir de anne olmayı çok istiyordum ama zannediyorum ben anne olamayacağım.Tren kaçıyor… Bir de anne olacaksam o çocuğun mutlaka babasıyla da birlikte büyümesini isterim. Yalnız anne olmayı kabul etmiyorum.Niye yalnız büyütmek zorunda kalacağınızı düşünüyorsunuz?Her şey ortada. Etrafımızda hiç mutlu evlilik var mı? Evlilikler yürümüyor. Ben de iki yıl sonra boşanacağım bir evlilik yapmayı istemiyorum.Yook beee! Nasıl bilemezsiniz? Allah aşkına! Ben bir aşk kadınıyım. Herkes bilir. Şimdi artık kadınlar çok tehlikeli, erkekler değil. Ne demek istediğimi anladın mı?