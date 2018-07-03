Deniz Çakır erkek kıyafetlerini kime aldı?

Deniz Çakır, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Magazin - 03.07.2018 09:35
Deniz Çakır erkek kıyafetlerini kime aldı?
Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Deniz Çakır, önceki gün bir mağazada objektiflere yakalandı Oyuncunun erkek kıyafetleri bakması ise dikkatleri çekti. Deniz Çakır, beğendiği kıyafetlerin fotoğrafını çekip alacağı kişiye gönderdi. Onay gelenleri paketlettirip satın aldı. Deniz Çakır’ın kardeşi Tuna Çakır’a mı yoksa sevgilisi Güvenç Dağüstün’e mi aldığı merak konusu oldu.

Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi!

Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi!
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