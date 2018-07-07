Deniz Çakır ateş püskürdü!

Magazin - 07.07.2018 14:21

Bergüzar Korel önce ifşa etti sonra da...

Ülke gündemini yerinden oynatan çocuk tacizi ve ölüm haberleri, sosyal medyada gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Eylül Yağlıkara ile Leyla Aydemir'in ölüm haberleriyle Türkiye yasa boğulmuştu. Yaşanan acı olay ile ilgili sosyal medyada çirkin yorumlar yapan kişilere Bergüzar Korel sessiz kalamamıştı. Bergüzar Korel'den sonra Deniz Çakır da Instagram hesabından, bir kullanıcının çocuklar hakkında yaptığı çirkin yorumu paylaştı ve isyan etti.Deniz Çakır "O kadar küfür tutuyorum ki içimde şu an" yazan notuyla beraber şu yorumda bulundu: "Sen kötü birisin, kötü.. bildiğin KÖTÜ... Bir bebeğin ölümünün ardından iştahlanıp böyle şeyler yazabilecek kadar kötü... Nasıl yazdı o kadın ellerin bunları... O bebeğin annesi de bir kadın... ve acılı kalbi sana ne kadar ahh etse yeridir.... Yazık..."