Deniz Baysal'ın ikizi ortaya çıktı!

Magazin - 07.07.2018 12:08

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu sualtında aşk yaşadı!

El el aşk pozu!

Sosyal medyada birbirine benzetilen ünlü isimlerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran Deniz Baysal'ın da ikizi ortaya çıktı. Baysal, Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi olan Brezilyalı ünlü blog yazarı Camila Coelho'ya benzetildi. İkilinin benzerliği ise herkesi şaşırttı.Deniz Baysal, şu günlerde Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile yaz tatilinin tadını çıkarıyor.