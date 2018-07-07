Deniz Baysal'ın ikizi ortaya çıktı!
'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle yıldızı parlayan Deniz Baysal, Brezilyalı ünlü blog yazarı Camila Coelho'ya benzetildi.
Magazin - 07.07.2018 12:08
Sosyal medyada birbirine benzetilen ünlü isimlerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran Deniz Baysal'ın da ikizi ortaya çıktı. Baysal, Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi olan Brezilyalı ünlü blog yazarı Camila Coelho'ya benzetildi. İkilinin benzerliği ise herkesi şaşırttı.
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