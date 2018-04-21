Kanal D ekranlarında Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show’a konuk olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'a seyirciden sorular yöneltildi.
Star Tv'nin sevilen entrika dizisi Fazilet Hanım ve Kızların'da Yağız ve Hazan karakterlerine hayat veren başarılı oyunculara, Beyazıt Öztürk seyircilerin sorduğu sorulardan birini yöneltti: ''Fazilet Hanım ve Kızları neden bu kadar tuttu?'', Deniz Baysal ''Biz de anlamadık, ayrı ayrı hikayelerin olması herhalde'' diye yanıt verdi.
Deniz Baysal'dan samimi yanıt!
Cuma geccelerinin sevilen programı Beyaz Show'a konuk olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin başrol oyuncu Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul dizi hakkında itirafta bulundu.TV Dünyası - 21.04.2018 13:26
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