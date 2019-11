Deniz Baysal: "Filmi çekerken ağladık"

Güzel oyuncu Deniz Baysal, ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi ve evlilik hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Deniz Baysal, ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi ile ilgili "Filmi üç kez izledim ve her seferinde de inanılmaz bir duygu yoğunluğuyla sinema salonundan ayrıldım. İzleyici gözüyle baktığımda gerçekten çok naif, gerçek ve de sıcak bir dünyanın içine girdiğimi hissettim. Projenin oyuncusu olarak ise ne kadar emek verildiğini, ekip olarak verdiğimizi biliyorum; o nedenle bu emeğin sonucunu görmek de beni çok mutlu etti. Senaryo ilk geldiğinde her duyguyu yaşatan bir hikâye okumuştuk. Gerçekten beyazperdeye yansıyan da bu oldu. Hissettirdiği tüm duyguları sonuna kadar yaşattı. Gerek ekibi, gerek hikâyesi, gerek oyuncu kadrosuyla çok gerçek, çok içten bir iş oldu. Biz çekerken de çok ağlamıştık. İzleyiciye de bu his direk geçmiş demek ki." dedi.Barış Yurtçu ile evliliğle ilgili konuşan Baysal, "Biz Barış ile hayatı olduğu gibi yaşayan, akışına bırakan insanlarız. Bu yüzden sadece evliliğimiz değil, tüm ilişkimiz hayal ettiğim gibi." cevabını verdi.Deniz Baysal, onu yeniden ekranlarda görüp görmeyeceğimiz sorusuna "Senaryoları değerlendiriyorum. “İşte bu” dediğim anda, ekrana döneceğim." dedi.