Deniz Akkaya'ya sert eleştiri!

Magazin - 27.04.2018 11:41

Defilede Deniz Akkaya rüzgarı!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan eski manken Deniz Akkaya, bir takipçisinin yaptığı yorumu sosyal medya hesabında yayınladı.Sosyal medyada fiziğini ön plana çıkaran fotoğraflar paylaşan Akkaya, takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili bir fotoğrafa gelen “Her tarafın fit olsa ne olur, kemik torbasına dönmüşsün” yorumunu instagram hesabının hikaye kısmından paylaşıp "Şükür" notunu düştü.