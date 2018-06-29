Deniz Akkaya'nın evine nazar değdi!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’u etkisi altına alan dolu yağışı ve rüzgar Deniz Akkaya’yı da vurdu.

Magazin - 29.06.2018 13:34
Deniz Akkaya'nın evine nazar değdi!
Deniz Akkaya'nın Emirgan'da kızı Ayşe ile oturduğu ev, önceki gün magazin sayfalarına konu olmuştu. Akkaya'nın evi herkesi büyülemişti.

Mikonos tatilinden dönen Deniz Akkaya, eve vardığında büyük bir şok yaşadı. Akkaya’nın evinin bahçesinde bulunan ağaç rüzgara dayanamadı ve kökünden uçtu. Ağaç, ünlü mankenin sokakta bulunan aracının üzerine düştü. Büyük hasardan son anda kurtulan Deniz Akkaya, o korku dolu anları fotoğraflayarak ‘Cana değil mala gelsin’ notunu düştü.


Deniz Akkaya'nın evi mest etti!

Deniz Akkaya'nın evi mest etti!
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