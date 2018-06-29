Deniz Akkaya: "Allah herkese gelinlik giymeyi nasip etsin!"

Manken Deniz Akkaya, Almanya merkezli bir gelinlik firmasının Düsseldorf’ta düzenlediği defileye katıldı. Siyah bir gelinlik giyen Akkaya'ya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Magazin - 29.06.2018 14:18
Deniz Akkaya: "Allah herkese gelinlik giymeyi nasip etsin!"
Deniz Akkaya, Düsseldorf’ta gerçekleşen etkinlik kapsamında Ivana Sert ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri koltuğuna oturdu. Akkaya, gelinlikler hakkında eleştiriler yaptı. 40 yaşındaki manken, “Allah herkese bir gün gelinlik giymeyi nasip etsin” temennisinde bulundu.

Deniz Akkaya'nın evine nazar değdi!

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