Deniz Akkaya: "Allah herkese gelinlik giymeyi nasip etsin!"

Magazin - 29.06.2018 14:18

Deniz Akkaya'nın evine nazar değdi!

Deniz Akkaya, Düsseldorf’ta gerçekleşen etkinlik kapsamında Ivana Sert ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri koltuğuna oturdu. Akkaya, gelinlikler hakkında eleştiriler yaptı. 40 yaşındaki manken, “Allah herkese bir gün gelinlik giymeyi nasip etsin” temennisinde bulundu.