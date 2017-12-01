Fenerbahçe'den 10 okula basketbol potası!

Düzce'de, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün '1907 Okula 1907 Pota' projesi kapsamında 10 okulda yaptırdığı basketbol potalarının açılışı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı.

Basketbol - 01.12.2017 19:50
Fenerbahçe'den 10 okula basketbol potası!
Aziz Yıldırım, önce Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Yıldırım, ardından Mustafa Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Törende yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Törende konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Mithat Yenigün, "Çocuklarımıza, ailelerimize hizmet etmek, onların yetişmesini sağlamak ve yetiştikleri zaman da ülkeye hizmet için yarış halinde olmalarını istiyoruz. Düzce'de 10 okula yerleştirilen potaların açılışı için geldik. Bu potalardan faydalanarak çocuklarımızın basketbola sevgisi artacaktır. Ülke ve yurt dışında başarılarını görerek gururlanacağız" dedi.

Ardından, potaların açılışı yapıldı. Öğrenciler gösteri maçı yaparken, Başkan Aziz Yıldırım ise öğrencilerden gelen bayrak ve formaları imzaladı.

DHA
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