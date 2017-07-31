Demet Şener'e suç duyurusu

Demet Şener'in, 'Eşimle yasak aşk yaşıyor' deyip tazminat davası açtığı Edwina Sponza, bu kez Şener'den şikayetçi oldu. Sponza, özel fotoğraflarının Şener tarafından hukuksuz şekilde ele geçirildiğini iddia etti.

Sosyete - 31 Temmuz 2017 10:53

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasında yeni gelişme... Kutluay'ın Şener'i Edwina Sponza ile aldattığı iddiası, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.



Bu olayın ardından Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a ihanet iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Bununla yetinmeyen ünlü model, yuvasını yıkmakla itham ettiği sosyetik güzel Edwina Sponza'ya da 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



Dava dilekçesinde eşi Kutluay'ın, Sponza ile evlilik dışı ilişki yaşadığını iddia eden Şener, eşinin kendisini Sponza'yla aldattığını gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.



Şener, mahkemeye Sponza ile Kutluay arasındaki konuşmaları da gösterdi.



Bu gelişme sonrası sosyetik güzel, Şener'in mahkemeye delil olarak sunduğu fotoğrafların kendisine ait özel kareler olduğunu ve bu fotoğrafların sadece şahsi telefonunda bulunduğunu belirtti.



Şener'in bu kareleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiğini ileri süren Sponza, savcılığa başvurdu.



Sponza, "Demet Şener tarafından mahkemeye sunulan, sözde İbrahim Kutluay'la olan konuşmalar ise sahte olarak hazırlanmıştır" dedi. Savcılık, Sponza'nın şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.



11 yıldır evli olan ve iki çocukları bulunan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davası, 7 Haziran'da ikinci kez ertelenmişti.



Kaynak:sabah.com.tr

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