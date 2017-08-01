Demet Şener takipçisini fena bozdu!

Magazin - 01 Ağustos 2017 20:00

Demet Şener, yoga yaptığı anlardan fotoğraf koyunca bir takipçisi “Eşinden ayrılan yoga yapıyor.” dedi. Şener buna sessiz kalmadı.Eski basketbolcu İbrahim Kutluay’ın kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açan Demet Şener şu aralar Instagram’da çok aktif.Yoga yaparken sık sık fotoğraf paylaşan Şener’e takipçisi “Eşinden ayrılan yoga yapıyor, sen de Ebru Şallı gibi oldun” deyince, eski manken sessizliğini bozdu. 12 yıldır yoga yaptığını söyleyen Demet Şener, takipçisine “Ebru’nun yaptığı yoga değil pilates” diyerek de takipçisini bozdu.