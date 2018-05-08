Demet Şener takipçisine ayar verdi!

Magazin - 08.05.2018 10:03

Demet Şener, 11 yıllık eşi basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir yıl boyunca zorlu bir boşanma süreci geçirmişti. Şener, İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'ya da 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.Şener, zor günlerini geride bırakmaya çalışarak çocuklarına ve işine odaklanmaya başlamıştı.Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Demet Şener, Instagram hesabından bir söz paylaştı. Şener, "Sırtınızdan vuran tek şey akşam güneşi olsun... İyi akşamlarınız olsun." sözünü paylaştı.Ancak ünlü mankenin paylaşımına bir takipçisinden, "Filozof gibi gördüm, bir meşgale bulunun" yorumu geldi.Demet Şener de takipçisine cevap olarak, "Bu aralar sırtımdaki kazıyı çıkartmakla uğraşıyorum... Uygun mudur?" diyerek ayar verdi.