Demet Şener takipçilerine tepki gösterdi!

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen eleştirilerin ardından pozunu yeniledi ve eleştirilere cevap verdi.

Magazin - 06.07.2018 17:35
Demet Şener takipçilerine tepki gösterdi!
Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan Demet Şener'in bugün paylaştığı pozunun altına bazı kullanıcılar duruşu üzerinden eleştirel yorumlarda bulundu. Normalde bu tarz yorumlara cevap vermeyen Demet Şener bu kez sessizliğini bozdu.

Demet Şener:

Demet Şener: "Artık kendime zaman ayıracağım!"




Demet Şener'e tatil yok!

Demet Şener'e tatil yok!



Takipçilerinin istediği tarzda bir poz verip sayfasında onu paylaşan Demet Şener şu açıklamayı yaptı:

''Eyy her şeye bir kulp bulan 3-5 takipçi… Bu post size! Olmuş mu? Model gibi durabilmiş miyim?

Poz verirsin hep poz derler, naturel çekileni koydun mu vücudun garip haller alıyor derler…

Kot giyersin elbise giy derler, elbise giyersin kot daha çok yakışıyor derler… Daha çok sayabilirim…

Çok azınlıksınız ama… Yine de bilin istedim nasıl mutluysam öyle yaşıyorum ve kendimi sevdirme ya da beğendirme gibi bir derdim yok…

Çok şükür beni seven çok güzel bir topluluk var onlar bana yeter… Güzel bakan güzel görür…''

Demet Şener'den teşekkür pozu!

Demet Şener'den teşekkür pozu!




Demet Şener ateş püskürdü!

Demet Şener ateş püskürdü!
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Bağlantılar: Demet Şener

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