Demet Şener hakkında şok iddia!

Magazin - 10.12.2017 13:00

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasına yayın yasağı

Demet Şener: En büyük destek kadınlardan

Demet Şener: Tövbe tövbe! Şaşırdınız galiba

Demet Şener: Ben yapsam Taksim'de sallandırırdı!

Demet Şener: Erkek aldatabilir...

Demet Şener: Çocuklarını düşünseydi

Demet Şener'in avukatından açıklama!

Demet Şener, 11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.Demet Şener, hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Evli bir televizyon yapımcısı ile birlikte olduğu söylentisi sosyal medyada yayıldı.Demet Şener, "Asla doğru değil. Ben de okuyunca şok oldum, şaşırdım" dedi.Posta'da yer alan habere göre; Demet Şener'in Avukatı Aslı Hatemi ise 'yasak aşk' iddiası üzerine şu açıklamayı yaptı: "11 yıllık evliliğini sadakatsizlik ve zina yüzünden bitiren müvekkilim Demet Şener hakkında ortaya atılan bu çirkin iddialar asılsızdır, gerçek dışıdır. Dava açacağız. Demet Şener'in evli biriyle ilişki yaşaması mümkün değildir."