Demet Şener hakkında şok iddia!

11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açan Demet Şener hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Evli bir televizyon yapımcısı ile birlikte olduğu iddialarına açıklama, Şener'in avukatından geldi.

Magazin - 10.12.2017 13:00
Demet Şener hakkında şok iddia!
Demet Şener, 11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasına yayın yasağı

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasına yayın yasağı



Demet Şener, hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Evli bir televizyon yapımcısı ile birlikte olduğu söylentisi sosyal medyada yayıldı.

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Demet Şener: En büyük destek kadınlardan



Demet Şener, "Asla doğru değil. Ben de okuyunca şok oldum, şaşırdım" dedi.

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Demet Şener: Tövbe tövbe! Şaşırdınız galiba



AVUKATI DEVREDE
Posta'da yer alan habere göre; Demet Şener'in Avukatı Aslı Hatemi ise 'yasak aşk' iddiası üzerine şu açıklamayı yaptı: "11 yıllık evliliğini sadakatsizlik ve zina yüzünden bitiren müvekkilim Demet Şener hakkında ortaya atılan bu çirkin iddialar asılsızdır, gerçek dışıdır. Dava açacağız. Demet Şener'in evli biriyle ilişki yaşaması mümkün değildir."

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Demet Şener: Erkek aldatabilir...



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Demet Şener: Çocuklarını düşünseydi



Demet Şener'in avukatından açıklama!

Demet Şener'in avukatından açıklama!
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