Demet Şener hakkında şok iddia!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasına yayın yasağı
Demet Şener, hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Evli bir televizyon yapımcısı ile birlikte olduğu söylentisi sosyal medyada yayıldı.
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Demet Şener, "Asla doğru değil. Ben de okuyunca şok oldum, şaşırdım" dedi.
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AVUKATI DEVREDE
Posta'da yer alan habere göre; Demet Şener'in Avukatı Aslı Hatemi ise 'yasak aşk' iddiası üzerine şu açıklamayı yaptı: "11 yıllık evliliğini sadakatsizlik ve zina yüzünden bitiren müvekkilim Demet Şener hakkında ortaya atılan bu çirkin iddialar asılsızdır, gerçek dışıdır. Dava açacağız. Demet Şener'in evli biriyle ilişki yaşaması mümkün değildir."
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Demet Şener'in avukatından açıklama!