Demet Şener: Boşanacağımı söyleseler gülerdim

Magazin - 13.12.2017 03:00

Demet Şener, MAG dergisi için objektif karşısına geçti. İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Şener, özel hayatına dair soruları da yanıtladı. Şener, “Kendimle ve çocuklarımla mutluyum, evliliği düşünmüyorum. Aslında evlilik düşüncesi ve çocuk yapma durumu olmadan daha rahat ilişkiler yaşanabilir. Şu anda bunları konuşmak için de çok erken, hayatın ne getireceği belli olmaz tabii. Bundan önce boşanacağımı da düşünmezdim, hatta boşanacağımı söyleseler gülerdim" dedi.