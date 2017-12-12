Demet Şener: Boşanacağımı söyleseler gülerdim

Bir dergiye röportaj veren Demet Şener, samimi itiraflarda bulundu. Şener, "Evliliği düşünmüyorum. Aslında evlilik düşüncesi ve çocuk yapma durumu olmadan daha rahat ilişkiler yaşanabilir" dedi.

Magazin - 13.12.2017 03:00
Demet Şener: Boşanacağımı söyleseler gülerdim
Demet Şener, MAG dergisi için objektif karşısına geçti. İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Şener, özel hayatına dair soruları da yanıtladı. Şener, “Kendimle ve çocuklarımla mutluyum, evliliği düşünmüyorum. Aslında evlilik düşüncesi ve çocuk yapma durumu olmadan daha rahat ilişkiler yaşanabilir. Şu anda bunları konuşmak için de çok erken, hayatın ne getireceği belli olmaz tabii. Bundan önce boşanacağımı da düşünmezdim, hatta boşanacağımı söyleseler gülerdim" dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Neslihan Atagül'ün elbise detayı!
  • Özge Gürel sevgilisiyle aynı dizide!
  • Bir set aşkı daha gerçek oldu!
  • Ünlü oyuncuya 300 bin TL'lik teklif!
  • Hazal Kaya o hayalini erteledi!
  • Serenay Sarıkaya'dan Çi tüyosu!
  • Bergüzar Korel'den örgü molası!
  • Didem Soydan'dan 'erik' ayarı!
  • Ünlü isme şok! Hapsi isteniyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...
  • Adriana Lima: Artık soyunmayacağım!
  • Ölüm haberini sahnede aldı!
  • Özcan Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
  • Eski dostlar düşman oldu!
  • Sinem Öztürk: Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var
  • 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
  • İrem Derici'den şaşırtan yorum!
Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...