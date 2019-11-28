Demet Özdemir'in yeni dizisi bomba gibi geliyor!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi bomba gibi geliyor. Diziyle ilgili özel bilgiler ortaya çıktı.• OG Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk sahnelerini tv8'in çok beğendiği kanalın Genel Müdürü Aslı Çini tarafından doğrulandı.• Aslı Çini "Şahana bir iş oldu" yorumunda bulundu.• Dizinin fragmanının önümüzdeki hafta sonu yayınlanması bekleniyor.• 'Doğduğun Ev Kaderindir' Demet Özdemir'in ilk dram projesi. Güzel oyuncunun rolün altından başarıyla kalktığı söyleniyor.• Aynı şekilde İbrahim Çelikkol da rolüne tamamen oturmuş.• Demet Özdemir ve İbrhim Çelikkol'un partnerliği çok beğenilmiş.