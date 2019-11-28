Demet Özdemir'in yeni dizisi bomba gibi geliyor!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle ilgili özel bilgiler ortaya çıktı.

28.11.2019 16:19 Dizi Galeri

Demet Özdemir'in yeni dizisi bomba gibi geliyor! Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi bomba gibi geliyor. Diziyle ilgili özel bilgiler ortaya çıktı.

• OG Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk sahnelerini tv8'in çok beğendiği kanalın Genel Müdürü Aslı Çini tarafından doğrulandı.
• Aslı Çini "Şahana bir iş oldu" yorumunda bulundu.
• Dizinin fragmanının önümüzdeki hafta sonu yayınlanması bekleniyor.
• 'Doğduğun Ev Kaderindir' Demet Özdemir'in ilk dram projesi. Güzel oyuncunun rolün altından başarıyla kalktığı söyleniyor.
• Aynı şekilde İbrahim Çelikkol da rolüne tamamen oturmuş.
• Demet Özdemir ve İbrhim Çelikkol'un partnerliği çok beğenilmiş.

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