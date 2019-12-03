Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu: "Kafayı yedirtecek kadar güzelsin"

Demet Özdemir'in yeni dizisi bomba gibi geliyor!

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Demet Özdemir'in dizisinde büyük değişiklik!

Demet Özdemir, Lofficiel Türkiye dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye kapak olan güzel yıldız fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. Oyuncunun paylaşımı büyük beğeni topladı. 8,6 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in paylaşımı 4 saatte 340 bine yakın kişi beğendi. Ayrıca fotoğrafların altına binlerce yorum yapıldı.Güzel oyuncunun takipçilerinden biri fotoğrafın altına "Kafayı yedirtecek kadar güzelsin" diye yazdı.Son olarak Can Yaman'la Erkenci Kuş dizisinde rol alan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderin isimli dizide İbrahim Çelikkol'la birlikte izleyiciyle buluşacak. Çekimleri başlayan dizinin yakın zamanda yayına girmesi bekleniyor.