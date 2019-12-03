Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu: "Kafayı yedirtecek kadar güzelsin"

Demet Özdemir'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraf beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

03.12.2019 16:49 Magazin

Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu: "Kafayı yedirtecek kadar güzelsin" Demet Özdemir, Lofficiel Türkiye dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye kapak olan güzel yıldız fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. Oyuncunun paylaşımı büyük beğeni topladı. 8,6 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in paylaşımı 4 saatte 340 bine yakın kişi beğendi. Ayrıca fotoğrafların altına binlerce yorum yapıldı.

Güzel oyuncunun takipçilerinden biri fotoğrafın altına "Kafayı yedirtecek kadar güzelsin" diye yazdı.


Demet Özdemir'in yeni dizisi bomba gibi geliyor!

Demet Özdemir'in yeni dizisi bomba gibi geliyor!



Son olarak Can Yaman'la Erkenci Kuş dizisinde rol alan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderin isimli dizide İbrahim Çelikkol'la birlikte izleyiciyle buluşacak. Çekimleri başlayan dizinin yakın zamanda yayına girmesi bekleniyor.

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