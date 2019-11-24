Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı merakla beklenen 'Evim' dizisinin adı değişti.
"DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR"
Merakla beklenen dizi 'Evim'in adı 'Doğduğun Ev Kaderindir' olarak değiştirildi. 'Evim' isminin değişmesi hayranları üzdü. Dizinin yeni ismi, dizinin içerisinde geçecek dram unsurlarının altını çizer nitelikte bulundu.
Demet Özdemir'in dizisinde büyük değişiklik!
Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Evim' dizisinin adı değiştirildi.
24.11.2019 11:44 Dizi Galeri