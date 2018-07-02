Demet Özdemir'den 'No:309' itirafı!

Star Tv ekranlarında başlayan Erkenci Kuş dizisinde 'Sanem' karakterini canlandıran Demet Özdemir, bir önceki dizisi No:309 ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

TV Dünyası - 02.07.2018 18:22

Fox TV dizisi 'No:309' dizisi bittikten altı ay sonra ekrana dönen 26 yaşındaki Demet Özdemir, “Biraz evde kaldım. Akıl işi değil oyunculuk, başka birini oynamak çok zor” diye konuştu.



Özdemir’in asıl sözleri ise 2 yıla yakın süre yer aldığı No:309 dizisindeki 'Lale' karakteriyle ilgiliydi.



Güzel oyuncu, “Dizi, iki yıla yakın sürdü ve bazen kendimi canlandırdığım Lale’nin tepkilerini verir halde buluyordum” diyerek önemli bir itiraf yapmış oldu.



“Sağlıklı bir şey değil gerçekten. Her şey çok hızlı ve bir yerde durman gerekiyor. Kendime, kendimi hatırlamaya çalıştım. Ailemle vakit geçirdim. Seyahate edecek halim kalmadı mesela. Sahip olduğum şeylerle vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. 13 ders kadar pilatese gidebildim”



Demet Özdemir, “Hedefleriniz var mı?” sorusuna ise “Bu projeden sonra yurt dışına gitmeyi ve aldığım eğitimin ardından, bir müzikalde rol almayı çok isterim” cevabını verdi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.