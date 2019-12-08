Demet Özdemir'den Can Yaman'a rest!

Can Yaman'ın “Demet’le 20’nci bölümde sevgili olduk. Aramızdaki çekim tavandı” sözleri, Demet Özdemir’i rahatsız etti. Özdemir, Yaman'a “Basına benimle ilgili konuşma” mesajını gönderdi.

08.12.2019 14:36 Magazin

Demet Özdemir'den Can Yaman'a rest! Can Yaman verdiği bir röportajda "Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar... Cast da buna göre yapılmalı." demişti.

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Bu sözler Demet Özdemir'i rahatsız etti. Ünlü oyuncu, menajeri aracılığıyla Yaman’a “Basına benimle ilgili konuşma” mesajını gönderdi.

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