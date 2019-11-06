Demet Özdemir müjdeyi verdi! 'Evim' dizisi...

Evim'de rol alacak olan Demet Özdemir'den İbrahim Çelikkol paylaşımı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz gün İstinyePark'taydı. Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Demet Özdemir, onu bekleyen basın mensuplarını görünce alışverişini yarıda bıraktı. Güzel oyuncu "Sizleri bekletmeyeyim, alışverişim uzun sürebilir." dedi.Özdemir, 'Evim' dizisinin çekimlerinin başlayacağını müjdeleyerek "Çok yakında sete çıkıyoruz, uzun süre yoğun tempoda çalışacağım, buralarda beni pek göremeyebilirsiniz. Bugün fırsatını bulmuşken alışverişe çıkıp eksiklerimi tamamlamak istedim." dedi.