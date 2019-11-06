Demet Özdemir müjdeyi verdi! 'Evim' dizisi...

ALIŞVERİŞİNİ YARIDA BIRAKTI
Demet Özdemir, onu bekleyen basın mensuplarını görünce alışverişini yarıda bıraktı. Güzel oyuncu "Sizleri bekletmeyeyim, alışverişim uzun sürebilir." dedi.
"BENİ GÖREMEYEBİLİRSİNİZ"
Özdemir, 'Evim' dizisinin çekimlerinin başlayacağını müjdeleyerek "Çok yakında sete çıkıyoruz, uzun süre yoğun tempoda çalışacağım, buralarda beni pek göremeyebilirsiniz. Bugün fırsatını bulmuşken alışverişe çıkıp eksiklerimi tamamlamak istedim." dedi.
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