Demet Özdemir kıyasıya yaptığı araba pazarlığı için ne dedi?

Demet Özdemir'in almak istediği aracı pahalı bulunca ünlü indirimi istediği iddia edilmişti. Oyuncu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

14.11.2019 13:30 Magazin

Demet Özdemir kıyasıya yaptığı araba pazarlığı için ne dedi? İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçtiği Evim dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Güzel oyuncu geçtiğimiz akşam düzenlenen tanıtım geccesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

"Demet Özdemir için ünlü indirimi yapabilir misiniz?"



Ünlü indirimi

Demet Özdemir'in 700 bin TL değerindeki lüks otomobili çok beğendiği fakat fiyatı yüksek bulduğu için ünlü indirimi talep ettiği iddia edilmişti. Konuşulana göre güzel oyuncu araya bir arkadaşını sokmuş ve aracı kişi yetkiliyle “Fiyat biraz fazla... Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL’ye alırız” ricasında bulunmuştu.

Demet Özdemir müjdeyi verdi! 'Evim' dizisi...

Demet Özdemir müjdeyi verdi! 'Evim' dizisi...



"Öyle bir şey yok"

Muhabirler Demet Özdemir'e bu iddiaları da sordu. Oyuncu, "Öyle bir şey yok ama olsa da tuhaf olmazdı. Olabilir böyle şeyler" cevabını verdi.

Evim'de rol alacak olan Demet Özdemir'den İbrahim Çelikkol paylaşımı!

Evim'de rol alacak olan Demet Özdemir'den İbrahim Çelikkol paylaşımı!
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