Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup ayrıldı mı?

Ağustos’ta ayrılıp Eylül’de yeniden barışan Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup'un yeniden ayrıldığı iddia edildi.

Dedikodu - 11.12.2017 06:00
Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup ayrıldı mı?
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ile oyuncu Demet Özdemir, Haziran’da Bodrum’da tekne tatili yaparken ilk kez objektiflere yakalanmışlardı. Aşıklar Ağustos’ta ayrılıp Eylül’de yeniden barıştılar. Kasım ayı başında bir kez daha ayrıldılar. Bu sezon gerçek performansını bir türlü sahaya yansıtamayan Beşiktaş’ın kaptanı son bir ayda harikalar yaratmaya başladı. Oğuzhan Özyakup, “Ağabeyim” dediği bir yöneticiye, “Bu ilişki beni yıprattı. Ayrılınca kendimi buldum. Sezon bitene kadar yeni bir ilişki yok” diye söz vermiş.

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Kaynak: Pazar Postası
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