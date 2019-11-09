"Demet Özdemir için ünlü indirimi yapabilir misiniz?"

FİYATI FAZLA GELDİ
Milliyet'in haberine göre güzel oyuncu, 700 bin TL değerindeki lüks otomobili çok beğendiği öğrenildi. Ancak aracın fiyatı Demet Özdemir’e çok fazla geldi.
DEVREYE ARACI SOKTU
Demet Özdemir, indirim alamayınca devreye firma yetkililerini tanıyan bir arkadaşını soktu. Yakın bir oyuncu arkadaşı olan aracı kişi yetkiliyle “Araç yeni geldi, biliyoruz. Fiyat biraz fazla... Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL’ye alırız” ricasında bulundu.
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