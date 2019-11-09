"Demet Özdemir için ünlü indirimi yapabilir misiniz?"

Demet Özdemir, almak istediği aracı pahalı bulunca, indirim yaptırmak için uğraştı ama olmadı.

09.11.2019 13:41 Magazin

"Demet Özdemir için ünlü indirimi yapabilir misiniz?" Demet Özdemir’in, yeni bir araba almak için galeriye gittiği ve yetkililerden indirim isteğinde bulunduğu iddia edildi.

FİYATI FAZLA GELDİ
Milliyet'in haberine göre güzel oyuncu, 700 bin TL değerindeki lüks otomobili çok beğendiği öğrenildi. Ancak aracın fiyatı Demet Özdemir’e çok fazla geldi.

DEVREYE ARACI SOKTU
Demet Özdemir, indirim alamayınca devreye firma yetkililerini tanıyan bir arkadaşını soktu. Yakın bir oyuncu arkadaşı olan aracı kişi yetkiliyle “Araç yeni geldi, biliyoruz. Fiyat biraz fazla... Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL’ye alırız” ricasında bulundu.

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