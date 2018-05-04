Demet Evgar'dan çarpıcı açıklamalar!

Magazin - 04.05.2018 12:22

O sahne ekrana kitledi!

Star TV'de yayınlanan 'Avlu'da, şiddet gördüğü kocasını yaralama suçundan cezaevine giren bir kadını canlandıran Demet Evgar, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalar yaptı.Alışkanlıklarını ve ritüelleri sevdiğini belirten 37 yaşındaki oyuncu, cesaret konusunu, kadın ve erkek olarak ayırmayı sevmediğini dile getirdi.Demet Evgar şu ifadeleri kullandı: ''Anaerkil toplumlarda, kadınların sağduyusuyla hayat sürüyordu. Onların sezisi ve duru görüşüyle... Erkek algısıyla bundan korkulmaya başlandı, bu da büyük bir baskı getirdi. Sonrasında yakılan o ‘cadı’ kadınlar, o bilge kadınlardandı belki de...''Avlu dizinde sergilediği oyunculukla ekran başındakilerin takdirini kazanan Evgar, röportaj çarpıcı sözler dile getirdi: "Cezaevinin en kötü yanının, doğadan uzaklaşmak, maviyi ve yeşili görememek olduğunu belirten Demet Evgar şöyle konuştu: ''İnsan doğadan uzaklaştıkça kendinden de uzaklaşıyor. İster cezaevinde olsun, ister metropolün göbeğinde, herkesin mahpusluğu kendine... Bire bir kendimden biliyorum. Köye gittiğimde, ağaca dokunduğumda, toprağa bastığımda gerçekten huyum, suyum değişiyor."Rezidans'larda, istediğin kadar 'Çok özgürüm, şuyum buyum' de; oksijen gitmiyor beynine, onu ne yapacaksın? Beyninde oksijen yok paran olsa ne olur?"