Demet Evgar, 180 yıllık köşk kiraladı!

Magazin - 07.05.2018 16:28

Demet Evgar'dan çarpıcı açıklamalar!

Star Tv'de Perşembe günleri yayınlanan Avlu dizisindeki oyunculuğuna övgüler yağan Demet Evgar, aradığı evi Boyacıköy'de buldu.Oyuncu, semtin gözdesi durumundaki 180 yıllık köşke kiracı oldu. Başarılı oyuncu Demet Evgar, Sarıyer ilçesindeki dört katlı dev köşk için 18 bin lira ödeyecek.Evgar'ın kiraladığı konak, bir dönem Osmantan Erkır'ındı. Ev, başta Geniş Aile olmak üzere pek çok diziye ve filme de set olarak ev sahipliği yapmıştı.