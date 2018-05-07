Demet Evgar, 180 yıllık köşk kiraladı!

Star Tv'de yayınlanan Avlu dizisinde Deniz karakterine hayat veren Demet Evgar, 180 yıllık bir köşk kiraladı.

Magazin - 07.05.2018 16:28
Demet Evgar, 180 yıllık köşk kiraladı!
Star Tv'de Perşembe günleri yayınlanan Avlu dizisindeki oyunculuğuna övgüler yağan Demet Evgar, aradığı evi Boyacıköy'de buldu.

Oyuncu, semtin gözdesi durumundaki 180 yıllık köşke kiracı oldu. Başarılı oyuncu Demet Evgar, Sarıyer ilçesindeki dört katlı dev köşk için 18 bin lira ödeyecek.

Evgar'ın kiraladığı konak, bir dönem Osmantan Erkır'ındı. Ev, başta Geniş Aile olmak üzere pek çok diziye ve filme de set olarak ev sahipliği yapmıştı.

Demet Evgar'dan çarpıcı açıklamalar!

Demet Evgar'dan çarpıcı açıklamalar!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Evgar, Avlu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

12 yıllık sevgilisinden ayrıldı! 12 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
Engin Öztürk'ün dönüşü! Engin Öztürk'ün dönüşü!
Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto! Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!
Birce Akalay'dan itiraf! Birce Akalay'dan itiraf!
Mega yenge aşerdi! Mega yenge aşerdi!
Gökçe Bahadır'ın zor anları! Gökçe Bahadır'ın zor anları!
'Fatih' için sürpriz gelişme! 'Fatih' için sürpriz gelişme!
Hülya Avşar için 'On'un sırrı! Hülya Avşar için 'On'un sırrı!
Her 4 kadından biri etkileniyor! Her 4 kadından biri etkileniyor!