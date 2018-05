Demet Akbağ:"Setlerde can güvenliği yok!"

TRT1 için çekilen 'Bir Hadis Bir Film' dizisinin setinde yanan çocuğun durumu hala ağır. Demet Akbağ, set kazası sonrasında isyan etti: "Artık yeter!"

Magazin - 04.05.2018 21:00

Konya'de çekilne 'Bir Hadis Bir Film' dizisinin setinde çekim için kullanılan meşalelerin yol açtığı yangında vücudunun yüzde 84'ünün yandığı öğrenilen 10 yaşlarındaki küçük çocuk, Ankara'da tedavi görüyor. Yanan küçük çocuğa müdahale eden bir oyuncunun da alevlerin etkisiyle yaralandığı bilgisine ulaşıldı.



Yapımcılığını Filhakika Yapım'ın gerçekleştirdiği dizinin setindeki yangına ilişkin dün Oyuncular Sendikası’nın Şişli’deki binasında açıklama yapıldı.



'Bir Hadis Bir Film' dizisinin setinde çocuk oyuncunun yanarak ağır yaralanmasına Oyuncular Sendikası sert tepki gösterdi.



Sendika Başkanı Demet Akbağ, olayda İş Kanunu ve iş güvenliği önlemlerinin ihlal edildiğini dile getirdi.



İş Kanuna göre setlerde günlük ortalama 8 saat çalışılması gerektiğini ancak bu sürenin 15 saat olarak uygulandığını vurgulayan Akbağ, “Tehlikeli sınıfta yer alan sette yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı açıktır. Bu vahim olay bunu açıkça gösteriyor. İşin sorumlularının çelişkili açıklamaları dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak iyice zorlaşmakta. Sorumlu firma olan Filhakika Yapım’ın derhal çocuğun ve figüranın sağlık durumu hakkında bilgi vermesini ve yaşanan kazaya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Akbağ şunları ekledi:



“Setler ‘Tehlikeli’ işyerleridir. Yetişkinler için bile ciddi tehlikeler ve riskler barındıran, binlerce iş kazasının yaşandığı setlerde, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için tüm çalışanların ve çocukların can güvenliği yok sayılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerini almayan işverenlere ciddi ve caydırıcı yaptırımlar uygulamalıdır. Bizler setlerin ne kadar tehlikeli olduğunu sürekli dile getiriyorken, bu gibi iş kazalarının yaşanmaya devam etmesini kabul edemiyoruz. Bu durum sektörde çok ciddi denetim ve yaptırım eksiği olduğunu ortaya koymaktadır. Setlerde hemen her gün çalışan binlerce emekçinin can güvenliği yok sayılıyor, setlerde çok ciddi iş kazaları yaşanıyor, yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu uzun saatler çalışılmasından kaynaklanıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin göz ardı edilmesinden, oyuncuların ve kamera arkası ekiplerin günde ortalama 15 saat çalıştırıldığı bu insanlık dışı çalışma koşullarının son bulmasını istiyoruz.”

