Demet Akalın'ı terleten sorular!
"Süper Magazin"i sunan Demet Akalın'ına programın editörlerinin hazırladığı 10 soru canlı yayında soruldu.Magazin - 01 Ağustos 2017 13:53
Güzel şarkıcı Demet Akalın dün akşam yayınlanan "Süper Magazin" programına konuk sunucu oldu. Program ekibi Akalın'a "Zor sorular" başlığı altında hazırladığı 10 soruyu canlı yayında yöneltti. Demet Akalın hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Akalın, Okan Kurt
MAGAZİN HABERLERİ
- Hadise'den kardeşine: İyi ki doğdun prenses...
- Dilan Deniz'in hayali gerçek oldu!
- Fahriye Evcen photoshop kurbanı oldu!
- Demet Şener takipçisini fena bozdu!
- 3 Adam'ın yerine Eser West mi geliyor? İşte Acun Ilıcalı'nın yeni projesi...
- Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın tatili!
- Victoria's Secret meleklerine en yakın arkadaş sürprizi!
- İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
- İşte magazinde öne çıkan isimler!
- Cem Yılmaz sosyal medyayı bırakamadı!