Demet Akalın'ı sinirlendiren yorum!

İlginç bir şapka ve eşofmanla görüntülenen Demet Akalın'ın bir fotoğrafının altına takipçisi yaptığı yorumla şaşırttı. Instagram kullanıcısı Demet Akalın'ı Yarım Elma dizisinde rahmetli Erdal Tosun'un canlandırdığı "Medeni Karpuz" karakterine benzetti. Akalın bu benzetmeye oldukça sinirlendi.

Magazin - 24.04.2018 12:14
Demet Akalın'ı sinirlendiren yorum!
Önceki gün bir Instagram sayfasında Demet Akalın'ın fotoğrafı paylaşıldı. İlginç şapkası ve eşofmanı ile dikkat çeken Akalın'ın fotoğrafının altına bir takipçi, "Yarım Elma diye bir dizi vardı. Rahmetli Erdal Tosun oynuyordu. Orada görgüsüz, zengin birini canlandırıyordu. Adı da Medeni Karpuz'du. Aha tam da bu karı o işte Medeniyetsiz Karpuz" yazdı. Bu yorum Demet Akalın'ı oldukça sinirlendirdi. Akalın takipçisine şu sözlerle yanıt verdi:

"Tanıyorum ama tanışmıyorum"



"Karıyı sana aynen iade ediyorum. Allah bana vermiş sen otur konuş diye. Bir düşün bakalım şimdi sen niye o tarafta beni konuşuyorsun. Ancak rüyanda görebileceğin kıyafete iyice bak. Medeniyetsiz Karpuz... Karı... Ay ay seviye yerlerde."

İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi!

İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi!




Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses birbirine girdi!

Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses birbirine girdi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Akalın

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Öpmeye doyamadı! Öpmeye doyamadı!
Merakla beklenen yeni bölümde neler olacak? Merakla beklenen yeni bölümde neler olacak?
Neslihan Yeldan'dan samimi açıklamalar! Neslihan Yeldan'dan samimi açıklamalar!
Bergüzar Korel şıklığı! Bergüzar Korel şıklığı!
Göksel'den farklı konsept Göksel'den farklı konsept
Ece Seçkin'den merak uyandıran buluşma! Ece Seçkin'den merak uyandıran buluşma!
Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet! Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet!
Aleyna Tilki'nin olay videosu! Aleyna Tilki'nin olay videosu!
Kanserden koruyan 10 öneri! Kanserden koruyan 10 öneri!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!