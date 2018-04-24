Demet Akalın'ı sinirlendiren yorum!

Magazin - 24.04.2018 12:14

"Tanıyorum ama tanışmıyorum"

İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi!

Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses birbirine girdi!

Önceki gün bir Instagram sayfasında Demet Akalın'ın fotoğrafı paylaşıldı. İlginç şapkası ve eşofmanı ile dikkat çeken Akalın'ın fotoğrafının altına bir takipçi, "Yarım Elma diye bir dizi vardı. Rahmetli Erdal Tosun oynuyordu. Orada görgüsüz, zengin birini canlandırıyordu. Adı da Medeni Karpuz'du. Aha tam da bu karı o işte Medeniyetsiz Karpuz" yazdı. Bu yorum Demet Akalın'ı oldukça sinirlendirdi. Akalın takipçisine şu sözlerle yanıt verdi:"Karıyı sana aynen iade ediyorum. Allah bana vermiş sen otur konuş diye. Bir düşün bakalım şimdi sen niye o tarafta beni konuşuyorsun. Ancak rüyanda görebileceğin kıyafete iyice bak. Medeniyetsiz Karpuz... Karı... Ay ay seviye yerlerde."