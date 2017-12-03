Demet Akalın'ı kızdıran olay! Kavga çıktı...

Etiler'de Demet Akalın'la fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın, Akalın'dan "red" cevabı aldı. Kadın, Akalın'a laf atınca olaya Demet Akalın’ın koruması müdahale etti.

Magazin - 03.12.2017 14:50
Demet Akalın'ı kızdıran olay! Kavga çıktı...
Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile Etiler-Akmerkez’e gitti. Bir kadın yanına gelip fotoğraf çektirmek istedi. Posta’da yer alan habere göre; Demet Akalın ‘ Kızım yanımdayken olmaz. Kötü etkileniyor’ dedi. Kadın ‘O suratla poz verme zaten’ diye çıkışınca Demet Akalın’ın koruması müdahale etti. Okan Kurt bağıran kadına ‘Sakin olun, korumamız adına sizden özür dilerim. Ama siz de eşime özür borçlusunuz’ dedi.

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