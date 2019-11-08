Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a ağır gönderme!

Kerimcan Durmaz'dan skandal Demet Akalın paylaşımı!
"Bunu giyen de ne bileyim yani!”
Dün bir paylaşım yapan Kerimcan, Akalın’ın 2018’de çıkardığı albümünün kapak fotoğrafı için giydiği Gucci’nin 35 bin değerindeki pullu eşofmanını “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!” diyerek kusma emojisiyle paylaştı.
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Aynı günün akşamında ise Demet Akalın, Ben Fero'nun yeni şarkısı "Arkadaş"ın kapak fotoğrafını paylaşarak altına şarkıda geçen şu sözleri yazdı:
“Çok açılma yavaş, g*t olana yok dost ya da arkadaş”
Demet Akalın’ın Ben Fero'ya destek için yaptığı bu paylaşıma şarkının sözlerinin bir kısmını yazması kendisine gönderme yapan eski dostu 'Kerimcan Durmaz’a misilleme yapıyor' dedirtti.
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