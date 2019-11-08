Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a ağır gönderme!

Demet Akalın, Ben Fero'nun şarkısının sözlerini paylaştı. Bu sözlerin Kerimcan Durmaz'a gönderme olduğu iddia edildi.

08.11.2019 11:03 Magazin

Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a ağır gönderme! Demet Akalın'la Kerimcan Durmaz'ın bir dönem aralarından su sızmıyordu. İkili doğum günlerinde birbirlerine lüks ve oldukça pahalı hediyeler alıyordu. Fakat Kerimcan Durmaz'ın uçakta çektiği skandal görüntünün ardından araları açıldı. Demet Akalın, Kerimcan Durmaz'la olan arkadaşlığını bitirdi.

Kerimcan Durmaz'dan skandal Demet Akalın paylaşımı!

Kerimcan Durmaz'dan skandal Demet Akalın paylaşımı!



"Bunu giyen de ne bileyim yani!”

Dün bir paylaşım yapan Kerimcan, Akalın’ın 2018’de çıkardığı albümünün kapak fotoğrafı için giydiği Gucci’nin 35 bin değerindeki pullu eşofmanını “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!” diyerek kusma emojisiyle paylaştı.

Demet Akalın iddialı konuştu:

Demet Akalın iddialı konuştu: "Köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım"



Cevap gecikmedi!

Aynı günün akşamında ise Demet Akalın, Ben Fero'nun yeni şarkısı "Arkadaş"ın kapak fotoğrafını paylaşarak altına şarkıda geçen şu sözleri yazdı:

“Çok açılma yavaş, g*t olana yok dost ya da arkadaş”


Demet Akalın’ın Ben Fero'ya destek için yaptığı bu paylaşıma şarkının sözlerinin bir kısmını yazması kendisine gönderme yapan eski dostu 'Kerimcan Durmaz’a misilleme yapıyor' dedirtti.

Demet Akalın'ın kızına aldığı oyuncak olay oldu!

Demet Akalın'ın kızına aldığı oyuncak olay oldu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: