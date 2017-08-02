Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Büyük Ankara Festivali, 4’üncü gününde ünlü sanatçılar Demet Akalın ve Alişan’ı ağırladı. Sahneye dansçılarıyla birlikte çıkan Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Konserde doğum günü olanları soran Akalın, önce kimlik kontrolü yaptı ardından ise hediye verdi.
HAYRANINA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Eski ve yeni albümlerinden birçok parçayı seslendiren Akalın, Ankara’yı adeta coşturdu. Konserde ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısını da seslendiren Akalın bir dinleyicisine ise doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü olanları sahneye davet eden ünlü isim önce kimlik kontrolü yaparak hayranının doğum gününü teyit etti daha sonra ise kendi parfümünü hediye etti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Demet Akalın'dan doğum günü sürprizi!
Dün gecce 7. Büyük Ankara Festivali’nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Demet Akalın, bir hayranına doğum günü sürprizi yaparak parfümünü hediye etti.Müzik - 02 Ağustos 2017 12:24
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Bağlantılar: Demet Akalın, Okan Kurt
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