Demet Akalın'dan 2. çocuk açıklaması!

Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a ağır gönderme!

Kerimcan Durmaz'dan skandal Demet Akalın paylaşımı!

Demet Akalın iddialı konuştu: "Köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım"

Burcu Esmersoy, Demet Akalın'ı Instagram hesabından takipten çıkınca, şarkıcı çılgına dönmüştü. Esmersoy'un kendisini takipten çıkardığını fark eden Demet Akalın, Esmersoy'a mesaj göndererek "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım. Haberciler arıyor" mesajını göndermişti. Esmersoy'dan ise Akalın'a "Bir şey deniyoruz hesap düzeninde. Manasız işler peşindeler yani saçma sapan" yanıtı gelmişti. Esmersoy'un yanıtından tatmin olmayan Demet Akalın ise tepki göstererek "Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni!!!" karşılığı vermişti.Kerimcan Durmaz ise ünlü popçunun 2018 albüm kapağında giydiği, dünyaca ünlü bir markanın 35 bin değerindeki pullu eşofmanını “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani” diyerek kusma emojisiyle paylaşmıştı.Demet Akalın’dan Burcu Esmersoy’a ve Kerimcan Durmaz’a gönderme geldi. Şarkıcı, "Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor. Birisi Amerika'dan gönderme yapar birisi buradan takipten çıkar. Kendi hayatınıza bakın. Hadi anam hadi" dedi.