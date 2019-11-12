Kerimcan Durmaz ise ünlü popçunun 2018 albüm kapağında giydiği, dünyaca ünlü bir markanın 35 bin değerindeki pullu eşofmanını “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani” diyerek kusma emojisiyle paylaşmıştı.
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"Beni kullanmayın!"
Demet Akalın’dan Burcu Esmersoy’a ve Kerimcan Durmaz’a gönderme geldi. Şarkıcı, "Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor. Birisi Amerika'dan gönderme yapar birisi buradan takipten çıkar. Kendi hayatınıza bakın. Hadi anam hadi" dedi.
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