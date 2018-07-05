Demet Akalın'a olay sözler!

Magazin - 05.07.2018 15:20

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Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın ölüm haberlerinin ardından Demet Akalın birçok isme vahşi çocuk cinayetlerine karşı sessiz kalmamaları ve destek vermeleri için çağrıda bulunmuştu. Hatta paylaşım yapmayan ünlü isimlere Instagram hesabından çok sert sözlerle ateş püskürmüş ve tek tek takipten çıkaracağını söylemişti.Fakat bu yaşanan olaylardan kısa bir süre sonra Demet Akalın albüm kapağını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu duruma ise şarkıcı Hatice tepki gösterdi. Çileden çıkan Hatice, Akalın ile ilgili çok ağır eleştirilerde bulundu."Birinci gün herkese sitem et yas var de listeden çıkar, ikinci gün Gucci reklamı ile matemi unut "Canıma da değsin" de. Türk halkı karşındaki! Yemiyor pahalı kumaşlardan ucuz resimleri. Ülke körpe yavrularını kaybetmişken, bu kadar hain bir şekilde, bir hafta daha sabretseydi insanlığınız. 24 saat öncesi herkesi yerden yere vururken, 24 saat sonra "Canıma da değsin." Canına acı ve hüzün değmiş ülkeme saygısızlık yapmayın. Sanatçılar örnek olmalı. Örnek alınmamalı bazen! Bir demet tiyatro.""Konuşmayayım diyorum ama kendimi frenliyemiyorum. Kendi sayfamda yazıcam uzunca bir şeyler doğru kelimeleri bulmak o şekilde yazmak maksadım. Asla kırıcı olmak değil ama buradan da yazmak istedim. Sevgili Demet birçok insanı eleştiri yağmuruna tutarken yok banane şarkınızdan fotonuzdan cenaze var cenaze diye veryansınlar ve takioten çıkaramadıklarını bu mevzu vesilesiyle teker teker çıkması ardından hop yeni şarkısının reklamı. Bu neyin kafası? Ben var olan konserimi iptal edip yas haftası ilan ediyorum diye yazdım sanırım buna içerledi ve beni de takipten çıkardı. Çokta tın. Bu millet aptal değil demek ki senin için maddei değerler maneviyatın çok önünde bunu zaten yeterince milletin gözüne sokuyorsun parayla rüküşlüğün sentez sembolü. Kaldı ki ben o kadar hümanist bir insanım beni bile çıldırtıyorsunuz. İkinci Aylin Coşkun vakası şaka gibi"