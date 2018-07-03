Demet Akalın, o sözleri Şeyma Subaşı'na mı söyledi?

Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni önceki gün Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu. Demet Akalın, yaşanan acı olaya sessiz kalmadı.

Magazin - 03.07.2018 11:02
Demet Akalın, o sözleri Şeyma Subaşı'na mı söyledi?
Ankara’da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyleyen Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini dile getirmişti. Akalın, “Adalet Bakanı ile görüştüm ve idamın gelmesinden yanayım. Yoksa bu soysuzlar durmayacak” diyerek isyan bayrağını çekmişti.

18 gün önce kaybolan Leyla Aydemir'in önceki gün cansız bedeni bulundu. 4 yaşındaki Leyla'nın vücudunda darp izlerinin olduğu belirtildi. İkinci kez yaşanan acı olay karşısında Türkiye yasa boğuldu.

Bunun yanında, önceki gün Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, doğum günü için Boğaz'da parti verdi. Subaşı, doğum gününde eğlendiği anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.



Demet Akalın, Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarının ardından resmen açtı ağzını yumdu gözünü.

İşte Demet Akalın'ın Şeyma Subaşı için söylediğini düşünülen o sözleri:



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