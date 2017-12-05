Demet Akalın-Nur Yerlitaş krizi büyüyor!

Magazin - 05.12.2017 11:47

Demet Akalın önceki gün Işıl Reçber ve Fatih Ürek ile Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Posta'nın haberine göre, modacı Nur Yerlitaş geçen hafta bir partide Instagram hesabından canlı yayın yapmış, “Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter artık” demiş, büyük tepki çekmişti.Demet Akalın bu sözler üzerine eski dostunu hemen takipten çıkarmıştı. Nur Yerlitaş, “Beni konuşturmasınlar, elimde kozlar var” açıklamasını yapmıştı. Akalın, Nur Yerlitaş’ın sözleri hatırlatılınca “Hâlâ takip edenler düşünsün” diye konuştu. Işıl Reçber de, Nur Yerlitaş’ı artık takip etmiyor ama Fatih Ürek takipte.