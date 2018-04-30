Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?

Magazin - 30.04.2018 14:12

Demet Akalın'ı sinirlendiren yorum!

"Tanıyorum ama tanışmıyorum"

Alişan'dan olay sözler!

Dün akşam Şile'de bir butik otelde gerçekleşen Seren Serengil ile Yaşar İpek'in nişan törenlerine katılan isimler arasında Demet Akalın ile Okan Kurt'un yanı sıra Alişan ile nişanlısı Buse Varol da vardı. Çiftler geccede aynı masada oturdu. İki çiftin arasında Avrupa Müzik Genel Müdürü Cengiz Erdem vardı.Çıkışta Demet Akalın ile Okan Kurt çiftine "Geccede Alişan da sahne aldı. Siz Alişan'ı dinlediniz mi?" diye soruldu. Demet Akalın, "Dinledik tabi. Niye dinlemeyelim, ayıp!" dedi. Okan Kurt ise "Biz her müziği dinliyoruz. Müzik evrenseldir" cevabını verdi.Buse Varol ile Alişan da çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kendi düğünlerine 6 gün kaldığını hatırlatan çift oldukça mutlu görünüyordu. Muhabir "Son olarak" diye lafa başlayınca Alişan sözünü kesip "Ne soracağını biliyorum. O konuya girmeyelim" ricasında bulundu. Muhabir yine de Demet Akalın'ı sordu. Alişan ise "Bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek soruyu geri çevirdi.