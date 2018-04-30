Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?

Demet Akalın'ı sinirlendiren yorum!
DEMET AKALIN: DİNLEDİK TABİİ Kİ
Çıkışta Demet Akalın ile Okan Kurt çiftine "Geccede Alişan da sahne aldı. Siz Alişan'ı dinlediniz mi?" diye soruldu. Demet Akalın, "Dinledik tabi. Niye dinlemeyelim, ayıp!" dedi. Okan Kurt ise "Biz her müziği dinliyoruz. Müzik evrenseldir" cevabını verdi.
"Tanıyorum ama tanışmıyorum"
ALİŞAN'A DA SORULDU!
Buse Varol ile Alişan da çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kendi düğünlerine 6 gün kaldığını hatırlatan çift oldukça mutlu görünüyordu. Muhabir "Son olarak" diye lafa başlayınca Alişan sözünü kesip "Ne soracağını biliyorum. O konuya girmeyelim" ricasında bulundu. Muhabir yine de Demet Akalın'ı sordu. Alişan ise "Bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek soruyu geri çevirdi.
Alişan'dan olay sözler!