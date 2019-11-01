Demet Akalın iddialı konuştu: "Köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım"

Demet Akalın'ın kızına aldığı oyuncak olay oldu!
“KÖPRÜDEN ATLAMAYA HAZIR OLUN”
Yeni şarkısıyla ilgili ilk kez ipucu veren Akalın, “Hakan köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım” dedi.
Demet Akalın düğüne damga vurdu!
“SLOW ŞARKILARDA İNANILMAZ BAŞARILI”
Demet Akalın açıklamalarından konuşan usta müzik adamı Bülent Özdemir, “Sevgili Demet daha önce de Bozuyorum Yeminimi isimli bestemi seslendirmişti ve slow şarkılarda inanılmaz başarılı... çok iyi yorumlayacağı kesin.” ifadelerini kullandı.
Demet Akalın soruları cevapsız bıraktı!