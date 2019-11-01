Demet Akalın iddialı konuştu: "Köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım"

Bülent Özdemir’in Cennet isimli şarkısını yeniden yorumlayacak olan Demet Akalın iddialı konuştu: "Köprüden atlamaya hazır olun, ağlatacağım."

01.11.2019 15:08 Magazin

Demet Akalın iddialı konuştu: "Köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım" Müzik çalışmalarıyla ilgili Hakan Kanburoğlu’na konuşan Demet Akalın, Bülent Özdemir’in tribute albümünde yer alacağını ve daha önce Ferhat Göçer’in seslendirdiği Cennet şarkısını yeniden yorumlayacağını belirtti. Şarkının yeni aranjesini ise Selim Çaldıran yapacak.

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“KÖPRÜDEN ATLAMAYA HAZIR OLUN”

Yeni şarkısıyla ilgili ilk kez ipucu veren Akalın, “Hakan köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım” dedi.

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“SLOW ŞARKILARDA İNANILMAZ BAŞARILI”

Demet Akalın açıklamalarından konuşan usta müzik adamı Bülent Özdemir, “Sevgili Demet daha önce de Bozuyorum Yeminimi isimli bestemi seslendirmişti ve slow şarkılarda inanılmaz başarılı... çok iyi yorumlayacağı kesin.” ifadelerini kullandı.

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