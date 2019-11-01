Demet Akalın iddialı konuştu: "Köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım"

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Müzik çalışmalarıyla ilgili Hakan Kanburoğlu’na konuşan Demet Akalın, Bülent Özdemir’in tribute albümünde yer alacağını ve daha önce Ferhat Göçer’in seslendirdiği Cennet şarkısını yeniden yorumlayacağını belirtti. Şarkının yeni aranjesini ise Selim Çaldıran yapacak.Yeni şarkısıyla ilgili ilk kez ipucu veren Akalın, “Hakan köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım” dedi.Demet Akalın açıklamalarından konuşan usta müzik adamı Bülent Özdemir, “Sevgili Demet daha önce de Bozuyorum Yeminimi isimli bestemi seslendirmişti ve slow şarkılarda inanılmaz başarılı... çok iyi yorumlayacağı kesin.” ifadelerini kullandı.