Demet Akalın bu kıza niye taktı?

Demet Akalın ile Dilay Korkmaz arasında yaşanan tartışma bugün oldukça konuşuldu. Peki Demet Akalın, Dilay Korkmaz'a neden taktı.

Magazin - 25.12.2017 12:41
Demet Akalın bu kıza niye taktı?
Star TV'de yayınlanan Starlife programını sunan Dilay Korkmaz ile Demet Akalın arasında sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma magazin gündemine bomba gibi düştü.

Önce Akalın, “Starlife bu sunucu kızı cok aramış mı ya direk zapp” şeklinde bir tweet attı.


Dilay Korkmaz'ın Demet Akalın'a cevabı ise çok sert oldu. Sunucu Instagram hesabından paylaştığı hikayede şunları söyledi:

“Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun.”


DEMET AKALIN NEDEN O TWEET'İ ATTI!

Demet Akalın'ın, Dilay Korkmaz'ı eleştirmesinde ki asıl sebep ise merak konusu oldu. Çünkü Dilay Korkmaz, Starlife'ı sunmaya yeni başlayan biri değil. İlk kez o programla ekranlara çıkmıyor, sunucu 56 bölümdür bu programı sunuyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hande estetiğe doymuyor!
  • Hande Yener de Demet Akalın'a çattı!
  • Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz açıklaması!
  • Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a ağır sözler!
  • Çağatay'ın gönlü o güzelde!
  • İrem Derici'den Instagram itirafı!
  • Kıvılcım Ural özür diledi!
  • 'Taş Kafa' takipçilerin tepkisini çekti!
  • Ziynet Sali'yi böyle görenler şok oluyor!
  • Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı mı?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Almanya'dan ev aldılar mı?
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • "Aşk yaşıyorlar" iddialarına yanıt verdi!
  • Kıvılcım Ural özür diledi!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
Tuba Büyüküstün teftişte!