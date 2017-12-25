Demet Akalın bu kıza niye taktı?

Magazin - 25.12.2017 12:41

Star TV'de yayınlanan Starlife programını sunan Dilay Korkmaz ile Demet Akalın arasında sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma magazin gündemine bomba gibi düştü.Önce Akalın, “Starlife bu sunucu kızı cok aramış mı ya direk zapp” şeklinde bir tweet attı.Dilay Korkmaz'ın Demet Akalın'a cevabı ise çok sert oldu. Sunucu Instagram hesabından paylaştığı hikayede şunları söyledi:“Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun.”Demet Akalın'ın, Dilay Korkmaz'ı eleştirmesinde ki asıl sebep ise merak konusu oldu. Çünkü Dilay Korkmaz, Starlife'ı sunmaya yeni başlayan biri değil. İlk kez o programla ekranlara çıkmıyor, sunucu 56 bölümdür bu programı sunuyor.