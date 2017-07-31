Demet Akalın, Bodrum'da coşturdu!

Müzik - 31 Temmuz 2017 15:36

Gümbet Barlar Sokağı'ndaki bir mekanda sahne alan Demet Akalın'ı yaklaşık bin 500 kişi izledi. 'Emanet' isimli parçası ile sevenlerinin karşısına çıkan ve daha sonra 'Evli Mutlu Çocuklu', 'Türkan' gibi sevilen şarkıları ile konserine devam eden Akalın'a dansçılar eşlik etti. Sahneye oldukça renkli bir kıyafet ile çıkan Akalın, yaptığı danslar ile de beğeni topladı. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Demet Akalın sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Akalın, izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: