Demet Akalın, Berkay'a kızdı!

Magazin - 02 Ağustos 2017 17:05

Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!

Berkay baba oldu!

Demet Akalın'dan doğum günü sürprizi!

Demet Akalın'ı terleten sorular!

Berkay, ziyaretine gelmeyen arkadaşlarına sosyal medya hesabından böyle sitem etti:Gençler şimdi ona teşekkür, buna teşekkür, o geldi, bu gelmedi, o aradı, bu aramadı falan filan uzun hikayeler yerine :) Şuraya not bırakıp FOYGOYCU arkadaşlarıma selam olsun diyorum... Ölmeden önce gidilmesi gerekenler DİPNOT: Doğum-Düğün-ÖlümÖnemsendikleri için değil zaten 4-5 kişiler ama yazmalıyım..! Şimdi bunlar #GoyGoy için ararlar falan :) bilsinler düşündüklerimi... Bir de bu mesajı yarın silerim çok durmasına gerek yok çünkü mesaj net değil mi #gençlerİlk gün "gelme çok kalabalık" diyen sensin! Sen kurşun yediğinde biz yanındaydık..Ölümün dönüşü yok, doğum eve kadar gidilir...Bizi ayıbımızla bıraksaydın goygoycu olmuşuz tebrikler..Klasik Demet Akalın..! Alıngan..! Gazlayanları bol..! Ben sana yıllar önce söylemiştim yine söylüyorum sen benim için Demet'sin Akalın kısmı başkaları için geçerli kardeşim.