Demet Akalın, Berkay'a kızdı!

Pazartesi günü kızını kucağına alan ünlü şarkıcı Berkay, ziyarete gelmeyen dostlarına sitem etti. Bu sözleri duyan Demet Akalın "Sen kurşun yediğinde yanındaydık" diye cevap verdi.

Magazin - 02 Ağustos 2017 17:05
Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
Berkay, ziyaretine gelmeyen arkadaşlarına sosyal medya hesabından böyle sitem etti:

Gençler şimdi ona teşekkür, buna teşekkür, o geldi, bu gelmedi, o aradı, bu aramadı falan filan uzun hikayeler yerine :) Şuraya not bırakıp FOYGOYCU arkadaşlarıma selam olsun diyorum... Ölmeden önce gidilmesi gerekenler DİPNOT: Doğum-Düğün-Ölüm

Önemsendikleri için değil zaten 4-5 kişiler ama yazmalıyım..! Şimdi bunlar #GoyGoy için ararlar falan :) bilsinler düşündüklerimi... Bir de bu mesajı yarın silerim çok durmasına gerek yok çünkü mesaj net değil mi #gençler

Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!

Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!



SEN KURŞUN YEDİĞİNDE YANINDAYDIK

Bu sözlere alınan Demet Akalın böyle cevap verdi:

İlk gün "gelme çok kalabalık" diyen sensin! Sen kurşun yediğinde biz yanındaydık..Ölümün dönüşü yok, doğum eve kadar gidilir...Bizi ayıbımızla bıraksaydın goygoycu olmuşuz tebrikler..

Berkay baba oldu!

Berkay baba oldu!



Demet Akalın'ın bu yanıtının ardından ise Berkay şöyle yazdı:

Klasik Demet Akalın..! Alıngan..! Gazlayanları bol..! Ben sana yıllar önce söylemiştim yine söylüyorum sen benim için Demet'sin Akalın kısmı başkaları için geçerli kardeşim.

Demet Akalın'dan doğum günü sürprizi!

Demet Akalın'dan doğum günü sürprizi!



Demet Akalın'ı terleten sorular!

Demet Akalın'ı terleten sorular!
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Bağlantılar: Demet Akalın, Berkay

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