Demet Akalın: Ben o kadar boş muyum?

Demet Akalın, 'Dünya Güzellerim'e dahil olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Magazin - 08 Ağustos 2017 12:32
Demet Akalın: Ben o kadar boş muyum?
Bülent Ersoy'la anlaşamayan Banu Alkan'ın 'Dünya Güzellerim'den ayrılacağının açıklanmasının ardından Onur Akay, sosyal medya hesabından “Yapımcı firma Demet Akalın’a çok cazip bir teklif götürdü. Yeni sezonda, Dünya Güzellerim’de Banu Alkan’ın yerine Demet’i izleyeceğiz.” bilgisini paylaşmıştı.Bu iddianın gündeme gelmesinin ardından Demet Akalın da bir açıklamada bulundu.

Başarılı şarkıcı çıkan haberler için şöyle söyledi:
"Ne alaka ya? Hiç böyle bir teklif gelmedi yalan haber ben o kadar boş muyum işim gücüm var"

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