Hande Yener de Demet Akalın'a çattı!
Demet Akalın Star Life sunucusu Dilay Korkmaz için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı. Yaşanan olayların ardından Yeşim Salkım ve Hande Yener kavgaya dahil olarak Dilay Korkmaz'ın safında yer aldılar.
Magazin - 25.12.2017 17:26
Demet Akalın'ın Dilay Korkmaz ile yaşadığı polemik çığ gibi büyüyor. Demet Akalın'ın Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp" ifadesini kullanması üzerine Dilay Korkmaz kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a zehir zemberek sözlerle cevap verdi.
Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a ağır sözler!
Twitter üzerinden Demet Akalın'ın başlattığı polemiğe ilk önce Yeşim Salkım şimdi de Hande Yener dahil oldu. Hande Yener, Twitter üzerinden Dilay Korkmaz destek vererek Demet Akalın'a sert çıktı.
Demet Akalın bu kıza niye taktı?
Hande Yener de Twitter adresinden güzel sunucunun cevabını paylaşarak, Demet Akalın'ı topa tuttu; "Magazinde haberlerle 1. Olmak için, birini işinden etmeye çalışmak..! Nasıl bir kötü karaktersin sen.. Dizilerde yok! pesss!" Dilay Korkmaz, Demet Akalın'ın evli arkadaşıyla mı beraber?
İşte Hande Yener'in o paylaşımı:
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