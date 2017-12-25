Hande Yener de Demet Akalın'a çattı!

Magazin - 25.12.2017 17:26

Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a ağır sözler!

Demet Akalın bu kıza niye taktı?

Demet Akalın'ın Dilay Korkmaz ile yaşadığı polemik çığ gibi büyüyor. Demet Akalın'ın Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp" ifadesini kullanması üzerine Dilay Korkmaz kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a zehir zemberek sözlerle cevap verdi.Twitter üzerinden Demet Akalın'ın başlattığı polemiğe ilk önce Yeşim Salkım şimdi de Hande Yener dahil oldu. Hande Yener, Twitter üzerinden Dilay Korkmaz destek vererek Demet Akalın'a sert çıktı.Hande Yener de Twitter adresinden güzel sunucunun cevabını paylaşarak, Demet Akalın'ı topa tuttu; "Magazinde haberlerle 1. Olmak için, birini işinden etmeye çalışmak..! Nasıl bir kötü karaktersin sen.. Dizilerde yok! pesss!"İşte Hande Yener'in o paylaşımı: