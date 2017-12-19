Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor!

Beşiktaş, Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Futbol - 20.12.2017 07:11

Demba Ba, Beşiktaş formasını bir kez daha giymek için gün sayıyor. Siyah beyazlılar bir süredir temas halinde oldukları Senegalli oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi.



Geçen sezonun ardından ameliyat olan Ba’nın sağlık ve performans raporlarını inceleyen Beşiktaş, sonuçların olumlu çıkması üzerine harekete geçti.



NTV'nin haberine göre; Kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.



KİRALIK OLARAK OYNADI

17 Temmuz 2016’da Shanghai Shenhua forması ile oynadığı karşılaşmada sol ayak kaval kemiği kırılan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giydi.



Siyah beyazlı formayı sadece 2 maç giyebilen Ba, sezon başında geri döndüğü Çin ekibi ile maça çıkmadı.



Beşiktaş Senegalli oyuncuyu kadrosuna katması halinde kadrosundan 1 yabancı oyuncu çıkartmak zorunda kalacak.



Şu an Aras ve Boyko ile 14 yabancı futbolcusu olan siyah beyazlıların, Ba’ya kontenjan açmak için en az 1 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor.

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