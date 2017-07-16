Deli Gönül'ün günü değişti!

Salı günleri ekrana "Deli Gönül" dizisi, gün değişikliğine gitti. İşte "Deli Gönül"ün yeni günü...

TV Dünyası - 17.07.2017 08:00

Fox TV’nin yaz dizisi "Deli Gönül", Salı günü başladığı ekran macerasında gün değişikliğine gitti. Dizi, yeni bölümleriyle Pazartesi günleri sevenleriyle buluşacak.



Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği, başrollerini Murat Ünalmış ve Tuvana Türkay’ın paylaştığı, oyuncu kadrosunda Çiğdem Batur, Ogün Kaptanoğlu, İştar Gökseven, Mine Tüfekçioğlu, Macit Sonkan, Nilgün Karababa, Barış Yalçın ve Tarık Özenbaş’ın yer aldığı dizide, Antakya’dan İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek iki öğretmenin aşk hikayesi anlatılıyor.

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