Kadir sevdiği kadının hem ona bu kadar yakın hem de bu kadar uzak olmasından rahatsız, okuldan ayrılmak için Türkan’a yaptığı ricayı yenileyecektir. Fakat Türkan’ın onu göndermeye hiç niyeti yoktur.
Şükran’ın annesinin olmaması durumunun okulda yarattığı gerginlik, Kadir’i bir takım kararlar almak mecburiyetinde bırakacak, Kadir kızına yardım ederken kendini zor durumda bırakacak bir anlaşmaya evet diyecektir.
Türkan, Kadir’e yardım ediyor gibi görünen fakat tüm düğümün çözülmesine ve Kadir’in zor durumda kalmasına neden olacak çok tehlikeli bir sürpriz hazırlayacaktır.
Yapımcılığını 25 FİLM'in üstlendiği Deli Gönül, yeni bölümüyle 31 Temmuz Pazartesi 20.00'de Fox’ta
Deli Gönül'de ortalık toz duman!
Ahmet’in zamansız gelişi ile Fatmanur’un yapmak istediği hesaplaşma yarım kalacaktır. Fakat Fatmanur bu konuşmayı yapmaya kararlıdır ve başına geleceklerden habersiz tehlikeli bir hamle yapacak, Kadir’in sorusu ile verdiği kararları sorgulamaya başlayacaktır.Dizi - 30 Temmuz 2017 01:16
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Bağlantılar: Deli Gönül, Fox TV, Murat Ünalmış, Tuvana Türkay, Çiğdem Batur
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