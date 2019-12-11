Dekolte bölgesi kırışıklıkları için ne yapılmalı?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dekolte bölgesinin hassaslığını "Dekolte bölgesi ince olduğundan ve o bölgede az miktarda yağ bezi bulunduğundan güneş hasarı, yaralanma veya yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle daha fazla özen ister. Çünkü dekolte bölgesindeki deri, vücudumuzun diğer bölgelerindeki derilerden çok daha hassastır ve tampon görevi görecek yağ dokusu çok az olduğu için de esnekliği daha azdır. Sonuç olarak, bu bölgede kuruluk ve renk değişikliği veya hiperpigmentasyon görülme riski yüksektir." diyerek açıkladı.Öztürk, dekolte bölgesi için ameliyatsız tedavi yöntemini anlattı; "Gençleştirme estetiği operasyonlarında genellikle göz ardı edilen dekolte bölgesi de göz önünde bulundurulmalıdır. 30’lu, 40’lı yaşların sonunda dekolte bölgesi göz ardı edildiği için o bölgeyi kapatacak giysiler, şallar vs. takmak zorunda hissedilir. Fakat gelişen lazer ve iğne teknolojisi sayesinde cildin sağlığını ve kalitesini artırma ve kırmızı noktaların ve kırışıklıkların oluşmasını engelleme imkanına sahipsiniz. Dekolte bölgesinin estetik açıdan iyileşme süreci için ilk adımı, kişinin sağlık geçmişine göre bir yol haritası çıkarmakla başlar. Göğüs üzerinde çizgiler ve kırışıklıklar boyun ve üst göğüs derisinin altında bulunan platysma kasının hiperaktivitesi sonucunda oluşuyorsa bu sorun botox tedavisi yardımıyla pürüzsüz ve genç bir görünümle sonuçlanarak çözülebilir. Dekolte derisi için son derece etkili diğer bir tedavi ise hyaluronik asit dolgu kullanmaktır."