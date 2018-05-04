Defne Samyeli ateş püskürdü!

Önceki gün Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, çıkan haberlere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.

Magazin - 04.05.2018 09:44
Defne Samyeli ateş püskürdü!
İsmi bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli, geçtiğimiz gün ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülendi.

Gecceyi ünlü komedyenin evinde geçiren Samyeli, basın mensuplarına yakalanmamak için çok uğraşmıştı. Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, gazetecilerin "Cem Yılmaz ile birlikte misiniz?" sorusuna, "Takip ederseniz görürsünüz" demesi iyice kafaları karıştırdı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli'nin boynundaki morluk dikkatleri çekmişti. Boynundaki morluk hakkında ortaya atılan iddialara sinirlenen Samyeli, Instagram hesabından açıklama yaptı.

İşte Defne Samyeli'nin o açıklaması:


Defne Samyeli evden böyle ayrıldı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Boşanma stresini sporla atıyor! Boşanma stresini sporla atıyor!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (24.02.2018) Reytinglerin galibi hangisi oldu? ...
Nuray Hafiftaş tekrar yoğun bakıma alındı! Nuray Hafiftaş tekrar yoğun bakıma alındı!
Demet Şener'den ilginç itiraf! Demet Şener'den ilginç itiraf!
Börü ilk şehidini verdi! Börü ilk şehidini verdi!
Kendall'ı çocuklarına tercih etti! Kendall'ı çocuklarına tercih etti!
Eser Yenenler'den aşk paylaşımı! Eser Yenenler'den aşk paylaşımı!
Atv'nin yeni dizisinden ilk görüntüler! Atv'nin yeni dizisinden ilk görüntüler!
Mustafa Ceceli'den ilk paylaşım geldi! Mustafa Ceceli'den ilk paylaşım geldi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi!
  • Tan'la Gülşen'in Delikanlım krizi!
  • Aşkı ele veren detay!
  • Burcu Güneş: "Türkiye'de bir ilk yaptım!"
  • Demet Evgar'dan çarpıcı açıklamalar!
  • Ayşen Gruda'nın rolü belli oldu!
  • Kayınvalide umudunu kesmedi!
  • Yeni sezonda devam edecek mi?
  • Finale doğru sürpriz çıkış!
  • O sahne ekrana kitledi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bülent Ersoy: Benden uzak cehenneme direk olsun!
  • İzleyici Sena'yı istemiyor!
  • Mahkeme talebi kabul etti...
  • Selin Şekerci savunma yaptı!
  • Paris Hilton'un video pişmalığı!
  • "Biz iyiyiz!"
  • Tolga Güleç ve Yeliz Şar'dan sert tepki!
  • Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert sözler!
Bülent Ersoy: Benden uzak cehenneme direk olsun!