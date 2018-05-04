Defne Samyeli ateş püskürdü!

Magazin - 04.05.2018 09:44

İsmi bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli, geçtiğimiz gün ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülendi.Gecceyi ünlü komedyenin evinde geçiren Samyeli, basın mensuplarına yakalanmamak için çok uğraşmıştı. Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, gazetecilerin "Cem Yılmaz ile birlikte misiniz?" sorusuna, "Takip ederseniz görürsünüz" demesi iyice kafaları karıştırdı.Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli'nin boynundaki morluk dikkatleri çekmişti. Boynundaki morluk hakkında ortaya atılan iddialara sinirlenen Samyeli, Instagram hesabından açıklama yaptı.